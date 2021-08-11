Вытолкнула в окно: мужчину убили в Комсомольске-на-Амуре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Комсомольске-на-Амуре погиб местный житель. Дело было днем в субботу, 7 августа. Погибший в компании своей знакомой выпивал спиртные напитки и наслаждался жизнью. Но праздник продлился недолго. В какой-то момент женщина вытолкнула мужчину в окно. Жилой дом оказался достаточно высоким, и из-за падения мужчина 1982 года рождения погиб.

- Следственным отделом по городу Комсомольску-на-Амуре СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Виновницу произошедшего тут же задержали и предъявили обвинение. Сейчас она находится под стражей, а расследование продолжается.

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