За губернаторский грант сможет побороться молодежь Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Выиграть средства на реализацию своих проектов сможет молодежь края. В 2021 году фонд конкурса губернаторских грантов составил 3,6 миллиона рублей. Подать заявку смогут ребята от 14 до 35 лет. Проекты уже принимает экспертная комиссия. Прием заявок продлится до 12 сентября.

- Принимаются проекты по направлениям: воспитание гражданственности и патриотизма, популяризация здорового образа жизни, развитие добровольчества, поддержка талантливой молодежи и другим. Важное требование к участникам - проживание на территории края, - объяснили в главном управлении внутренней политики правительства края.

Один проект может быть оценен максимум в 300 тысяч рублей. Подать заявку можно через платформу АИС «Молодежь России». Итоги подведут уже 24 ноября 2021 года.

Вопросы можно задать специалистам главного управления по телефону 30-42-62 или обратиться в молодежный проектный офис КГАУ «Краевой центр молодежных инициатив» 32-30-72.

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