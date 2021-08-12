«Это безобразие»: от хабаровчан и комсомольчан скрывают, какие дворы отремонтируют Фото: Правительство Хабаровского края

Комсомольчане и хабаровчане поинтересовались у врио губернатора Хабаровского края о ситуации с ремонтом дворовых территорий. Как выяснилось, средства на это уже выделены, а о том, какие дворы преобразятся - городские власти молчат.

- Это безобразие. У меня просьба как к главе Комсомольска-на-Амуре, так и Хабаровска, - опубликовать список дворов. В Городе юности ремонт должны провести в 78 дворах. А Хабаровск еще позавчера получил 300 миллионов рублей на ремонт 120 дворов. На самом деле я в шоке, что списки составлены не на основании голосования и просьб граждан. Поэтому даю вам 48 часов, чтобы список оказался у меня на столе и в интернете, - сказал Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

При этом глава региона уточнил, что если списки не будут составлены и сданы, то будут устраивать народное голосование за дворы, которые отремонтируют за федеральный счет. Напомним, средства на ремонт регион получил из федерального бюджета после обращения Михаила Дегтярева к Владимиру Путину.

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