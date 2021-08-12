На предприятия общества слепых направят 15 миллионов рублей из бюджета Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Предприятиям Всероссийского общества слепых (ВОС) помогут краевые власти. Только на обновление производственных мощностей из краевого бюджета направлят 15 миллионов рублей. Кроме того, региональное правительство разработало план технического перевооружения предприятий ВОС. На это уйдет 31 миллион рублей, при этом затраты поровну разделят между собой краевые власти и учредитель. Это поможет создать 26 новых рабочих мест, из них 13 - для инвалидов.

- Новые меры поддержки разработаны совместно с минсоцзащиты и комитетом по труду и занятости правительства края и должны помочь предприятиям сохранить их коллективы и повысить качество производимых товаров, - отметили в минпроме региона.

Так, организациям компенсируют 50% от затрат на тепловую и электроэнергию. Кроме того, компании получат субсидии на возмещение затрат за оплату труда инвалидов (не больше одного МРОТ) и частично на модернизацию производства.

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