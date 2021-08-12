Новые дороги появились в поселке Силинский Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В поселке Силинский под Комсомольском-на-Амуре закончили ремонт четырех улиц. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» новый асфальт появился на улицах Красная, 2-я Речная, 7-я и 8-я Стрелковые.

- Здесь, в частном секторе Комсомольска-на-Амуре, такие масштабные работы не проводились уже несколько десятков лет. Все дороги в поселке были в ужасном состоянии. В ходе осмотра мы выявили несколько несущественных недочетов, которые устранят в ближайшие дни, - сказал Александр Жорник, мэр Комсомольска-на-Амуре.

Кроме нового асфальта подрядчик провел работы по очищению и обновлению дождеприемных канав, установке дорожных знаков, нанесению разметки и укреплению обочины. На все работы ушло 21,1 миллиона рублей.

Сейчас от местных жителей поступил запрос ограничить скорость движения на отремонтированных участках, чтобы избежать несчастных случаев. Также прорабатывается вопрос освещения центральных улиц поселка.

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