Амур у Хабаровска вырос на 17 сантиметров Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Река Амур у Хабаровска продолжат активный рост. Так, за последние сутки уровень воды достиг 511 сантиметров. Кроме того, растет река и у Комсомольска-на-Амуре. Там произошел подъем на восемь сантиметров, и теперь уровень реки равен 443 сантиметрам.

Сейчас из-за паводка в Хабаровском крае подтоплен один приусадебный участок, около тысячи дач, два земельных участка и 12 дорог. Так, дороги ушли под воду в селах Воронежское-2, Елабуга, Красносельское, Лесное, Гайтер, Маяк, Дада. В селе Кукан разрушился мост. А между Дубовым Мысом и Гасси на 17 сантиметров ушел под воду 70-метровый участок дороги. Однако есть объезд.

Напомним, что 16-19 августа в Хабаровске прогнозируется подъем воды до 6-6,5 метра. А у Города юности до 6,5-7 метров река вырастет к 23-26 августа.

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