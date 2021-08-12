От Сахалина до Советской Гавани: в Хабаровском крае расширяют авиасообщение Фото: Правительство Хабаровского края

Регулярные рейсы сообщением «Южно-Сахалинск - Советская Гавань» появятся в Хабаровском крае. Долететь до острова и обратно смогут жители регионов авиакомпанией «Аврора». В неделю планируется два рейса - в понедельник и пятницу.

- Это уже седьмой межрегиональный маршрут из 14 допнаправлений в Хабаровский край, которые включили в число субсидируемых из федерального бюджета. Уже налажена работа по перелетам из Хабаровска в Шахтерск и Ноглики, с 18 и 19 августа улететь можно будет в Кавалерово, Зею, Тынду. А с 20 августа в Якутск, - отметили в минтранспорта Хабаровского края.

Билет в одну сторону до Южно-Сахалинска будет стоить 2200 рублей.

Узнать подробнее о расписании полетов и приобрести авиабилеты можно на сайте «Авроры», а также в агентствах. Справки предоставляются по телефону: 8-800-250-49-88. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.

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