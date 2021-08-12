Врача на дом не могут вызвать хабаровчане Фото: Иван Макеев

Большое число заболевших в Хабаровске привело к тому, что люди попросту не могут вызвать врача на дом. Об этом ежедневно в краевой минздрав сообщают хабаровчане. Проблему ведомство не стало отрицать, но сразу нашло выход из ситуации.

- Хотим напомнить, что для удобства можно пользоваться электронной формой. Сотрудники поликлиник отрабатывают заявки на вызовы через эту платформу, - сообщили в официальном аккаунте краевого минздрава.

Кроме того, на сайтах поликлиник есть вся актуальная информация и указаны телефоны горячих линий. В ведомстве напомнили, что заявки на вызов врача на дом принимаются до 14:00 в будние дни. Вызвать врача в субботу можно через платформу.

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