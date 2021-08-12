Кредитный портфель ВТБ в Хабаровском крае вырос на 3%

В розничном бизнесе уделяем большое внимание улучшению клиентского сервиса - Евгений Орлов.

Кредитный портфель ВТБ в Хабаровском крае за январь-июнь 2021 года увеличился на 3% и составил 114 миллиардов рублей. Объем средств физических и юридических лиц превысил 111,2 миллиарда рублей (+1%). Об этом на пресс-конференции рассказал Евгений Орлов, вице-президент, управляющий ВТБ в Хабаровском крае.

Корпоративный кредитный портфель на 1 июля составил 67,4 миллиарда рублей, из них 21,2 миллиарда рублей приходится на кредиты среднему и малому бизнесу (+5%). Гарантийный портфель в сегменте СМБ составил 2,8 миллиарда рублей (+10%). Общий, с учетом крупного бизнеса, портфель гарантий составил 3,4 миллиарда рублей. Ресурсы предприятий по итогам полугодия - 34,7 миллиарда рублей.

Розничный кредитный портфель ВТБ в Хабаровском крае за шесть месяцев текущего года увеличился на 12%, до 46,6 миллиарда рублей. Портфель кредитов наличными рос опережающими темпами: на 15%, до 22,7 миллиарда рублей. Ипотечный портфель прибавил 9% и достиг 21,8 миллиарда рублей. Средства частных клиентов на 1 июля составили 76,5 миллиарда рублей (+1%). Из них 22,5 миллиарда рублей пришлись на инвестпродукты, которые в отчетном периоде выросли почти на четверть.

За январь-июнь 2021 года ВТБ выдал жителям края в 1,5 раза больше кредитов, чем годом ранее - 12,6 миллиарда рублей. Выдачи кредитов наличными выросли на 89%, составив 7,8 миллиарда рублей, объем ипотечных займов - 4,7 миллиарда рублей, здесь рост 16%.

- По итогам полугодия мы смогли обеспечить рост показателей как в розничном, так и в корпоративном сегменте. Продолжаем активно работать в рамках стратегического приоритета по развитию сотрудничества со средним и малым бизнесом, предоставляя необходимое финансирование и новые, передовые продукты для удобства и повышения эффективности работы предпринимателей. В розничном бизнесе уделяем большое внимание улучшению клиентского сервиса, расширяем работу с новыми клиентскими сегментами - молодежью и пенсионерами, - прокомментировал Евгений Орлов.