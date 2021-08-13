Новая дорожная разметка появилась на 69 улицах Хабаровска

При нанесении разметки рабочие используют краску и холодный пластик Фото: Администрация Хабаровска

На улицах Хабаровска продолжают обновлять дорожную разметку. Новые сплошные, «зебры» и другие обозначения появились на 69 городских трассах. Об этом рассказали в пресс-службе администрации краевой столицы.

Новые дорожные обозначения появились на улицах Муравьева-Амурского, Карла Маркса, Дьяченко, Ленина, Пионерская, Павла Морозова, Волочаевская. Разметку также обновили на Краснореченской, Серышева, Тургенева, Гамарника, Шевченко, Шелеста, проспекте 60-летия Октября, Матвеевском шоссе, Запарина, Дикопольцева, Пушкина, Тихоокеанской и других.

- Работы проводятся в плановом режиме с поправкой на погодные условия. С учетом загруженности дорог бригады трудятся не только днем, но и ночью, - сказал Дмитрий Дмитроченко, помощник директора по связям с общественностью и СМИ МУП «НПЦОДД».

В преддверии 1 сентября краску на дорогах обновили у 15 школ. При нанесении разметки рабочие используют краску и холодный пластик.