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Общество13 августа 2021 7:14

Хабаровские трамваи изменят движение в ближайшие выходные

Это связано с ремонтом трамвайного пути
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Замену трамвайного пути планируют начать 14 августа в 20:00 часов

Замену трамвайного пути планируют начать 14 августа в 20:00 часов

Фото: Администрация Хабаровска

В районе хабаровской остановки «Гупровский городок» начнется ремонт трамвайных путей. Рабочие зайдут на объект 14 августа. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии краевой столицы.

Замену трамвайного пути планируют начать 14 августа в 20:00 часов. Продлятся работы до 8:00 часов 15 августа. На это время будет скорректирована работа следующих маршрутов:

трамвай №1 будет следовать по маршруту «Химфармзавод - Индустриально-экономический колледж»;

трамвай №2 пойдет по маршруту «Картонно-рубероидный завод - Индустриально-экономический колледж».

Информацию о работе общественного транспорта Хабаровска можно получить по телефону: 45-00-56 (круглосуточно).