Сотрудники банка в Хабаровском крае 12 лет богатели, похищая со счетов миллионы рублей

Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата» Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Николаевске задержали двух сотрудников банка, которые на протяжении многих лет выводили со счетов деньги. Схему обогащения придумали кассир и руководитель одного из отделений организации. Теперь им грозит внушительный срок в колонии.

Подельники 46 и 40 лет договорились о выводе денег из банка давно - 12 лет назад. С 2009 года кассир и руководитель отделения разными суммами похищали средства банка. Всего сотрудники организации нанесли ущерб на 19,6 миллиона рублей.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения - домашний арест, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Хабаровскому краю.

Максимальное наказание - до десяти лет колонии.