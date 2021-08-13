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Происшествия13 августа 2021 9:01

Сотрудники банка в Хабаровском крае 12 лет богатели, похищая со счетов миллионы рублей

Работники «обчистили» организацию почти на 20 миллионов рублей
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата»

Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата»

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Николаевске задержали двух сотрудников банка, которые на протяжении многих лет выводили со счетов деньги. Схему обогащения придумали кассир и руководитель одного из отделений организации. Теперь им грозит внушительный срок в колонии.

Подельники 46 и 40 лет договорились о выводе денег из банка давно - 12 лет назад. С 2009 года кассир и руководитель отделения разными суммами похищали средства банка. Всего сотрудники организации нанесли ущерб на 19,6 миллиона рублей.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения - домашний арест, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Хабаровскому краю.

Максимальное наказание - до десяти лет колонии.