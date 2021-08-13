Почти 128 миллионов рублей дополнительно выделили на субсидии за ЖКХ в Хабаровском крае

Компенсацию получают порядка 40 тысяч семей и одиноких людей Фото: Андрей КОПАЛОВ

Хабаровский край получил два миллиарда рублей на обеспечение сбалансированности бюджета. 127,9 миллиона рублей из них дополнительно пойдет на выплату субсидий за коммунальные услуги. Компенсацию получают порядка 40 тысяч семей и одиноких людей.

На субсидию могут рассчитывать граждане, чьи расходы на оплату ЖКХ превышают 22 процента от совокупного дохода семьи, который определяется за полгода. Отсчет этого периода начинается за шесть месяцев до месяца подачи заявления. При расчете компенсации учитываются все виды доходов: зарплата, пенсия, пособие по безработице. Обязательное условие - отсутствие долгов за «коммуналку». Мера поддержки предоставляется по заявлению сроком на полгода.

- С 1 июля этого года изменены тарифы на оплату коммунальных услуг. В связи с этим будут пересмотрены и региональные стандарты стоимости ЖКХ. Кроме этого с наступлением отопительного периода размер субсидии увеличивается за счет того, что добавляется оплата за отопление. Учитывая указанные факторы, будут выделены дополнительные деньги. Таким образом, общий объем средств в краевом бюджете на предоставление субсидии в 2021 году составит 881,1 миллиона рублей, - сказала Наталья Нелюбина, заместитель министра - начальник управления социальной поддержки населения министерства социальной защиты населения края.

Средний размер компенсации летом составляет 2 296,87 рубля, а зимой - 3 115,89 рубля.