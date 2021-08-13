Запихнули в машину и ограбили: похитителям из Хабаровска грозит 12 лет тюрьмы Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Огромное расследование похищение хабаровчанина, произошедшее 30 марта 2021 года, подошло к концу. Северный межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Хабаровскому краю и ЕАО передал дело в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, вечером 30 марта произошел вопиющий случай. В Краснофлотском районе двое неизвестных подъехали на машине к прохожему и предложила сесть в авто. Заподозрив неладное, мужчина побежал к ближайшему административному зданию, где ему удалось закрыться. Но преступники не торопились сдаваться. Дождавшись, когда мужчина сам выйдет из здания, парочка схватила несчастного и силой затащила его в машину. Двери сразу же заблокировали. Уже внутри авто один из преступников принялся избивать мужчину, а второй в тот же момент отобрал у него сумку, где находились два телефона, портмоне и наличность. Сбежать пострадавшему удалость только когда один из похитителей вышел их машины. О произошедшем он сразу сообщил в полицию.

- По уголовному делу проведен широкий круг следственных и процессуальных действий, в том числе назначены и проведены ряд экспертиз, опознаний, допрошены свидетели и очевидцы случившегося, неоднократно проводились очные ставки. Соучастникам предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении инкриминируемого преступления они не признали, - сообщила Дарья Немцева, старший помощник руководителя управления по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ.

Двум похитителям грозит до 12 лет лишения свободы по статьям «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений» и «Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья».

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