Завод пиломатериалов сгорел в Хабаровске Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завод пиломатериалов на улице Суворова, 82Б загорелся в 11:41 в субботу, 14 августа. На место возгорания сразу же выехали пожарные расчеты по повышенному рангу пожару. Прибыв к заводу, пожарные обнаружили густой дым, который валил из здания. Проверив помещение, люди не были обнаружены.

Предварительно, огонь охватил 300 квадратных метров здания. Буквально за полчаса огонь удалось локализовать. Сейчас на месте работают по 1 БИС. Угрозы распространения огня нет. Пока причину возгорания не установили.

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