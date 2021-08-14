Новые почтовые отделения появятся в селах Хабаровского края
Фото: Правительство Хабаровского края
Как сообщает правительство Хабаровского края, вскоре в селе Капитоновка появится модульное почтовое отделение. Всего в 2021 году появится три отделения.
- Там, где есть почта – есть жизнь, это я увидел во время поездок по краю. У нас с Почтой России достигнута договоренность об открытии новых отделений почтовой связи в регионе, - сообщил Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.
Отделение в селе Кругликово уже открылось. Оно обслуживает сразу несколько населенных пунктов или 650 человек. А осенью новая почта появится в микрорайоне «Красная Речка» Хабаровска.
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