Автотрассу затопило в Еврейской автономной области. Фото: скриншот с видео.

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, что автотрасса между селами Амурзет и Благославенное ушла под воду. Судя по кадрам, дорога покрылась водой на десяток сантиметров, однако автомобили продолжают движение сквозь воду.

Сейчас паводковая обстановка в ЕАО оставляет желать лучшего. Пик паводка на территории области прогнозируется 19 августа. В области уже введен режим ЧС регионального и федерального характеров.

- Подтоплено 8,6 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, предварительный ущерб потери которых составил 86 миллионов рублей, - уточнил Роман Бойко, начальник ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.

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