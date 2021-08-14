Хоспис за 40 миллионов рублей для тяжелобольных откроют в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

На завершающем этапе находится строительство Центра паллиативной помощи в Хабаровске. Открытием занимается частный инвестор, которому в пользование на 15 лет передали здание по улице Ильича, 2. Согласно проекту, в хосписе одновременно смогут находиться 15 человек.

- Специализированный центр будет иметь приемное отделение, перевязочные, помещение изолятора на случай необходимости изоляции больного с признаками ОРВИ и других заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, - рассказали в пресс-службе краевого минздрава.

Дополнительно создадут выездную службу. Кроме того, целую комнату отведут для размещения родственников. Всего на учреждение уйдет 40 миллионов рублей.

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