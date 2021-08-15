Улицу в Хабаровске назовут в честь святителя Иннокентия
Фото: Хабаровская епархия
Безымянная улица в Хабаровске получит имя. Участок недалеко от Спасо-Преображенского кафедрального собора, от Кавказской до Комсомольской улиц, получит имя святителя Иннокентия (Вениаминова).
- С инициативой назвать одну из городских улиц выступила АНО «Дети и взрослые». Хабаровская епархия предложила наименовать именно эту часть улицы, потому что здесь будет строиться Духовно-просветительский центр. Тем более, рядом расположена семинария, где чтут его как замечательного проповедника и миссионера, — говорит Юлия Шутова, руководитель информационного отдела Хабаровской епархии.
Распоряжение уже подписал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Святитель Иннокентий (Вениаминов) был первый православным епископ Камчатки, Якутии, Приамурья и Северной Америки, сподвижник генерал-губернатора Восточной Сибири графа Николая Муравьева-Амурского в освоении Дальнего Востока и просвещении его коренных народов. Был богословом, этнографом, натуралистом, переводчиком. Спасал индейцев от оспы. Составил алфавит и перевел Священное писание для алеутов, колошей, якутов. В конце ХХ века его причислили к лику святых.
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