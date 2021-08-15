Навыкам тифлокомментирования обучились работники культуры Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Ежегодно театры, музеи и библиотеки посещают не менее 600 человек с нарушениями слуха и зрения. В ходе семинара «Тифлокомментирование» работники культуры изучили методику, изучили психологические аспекты работы, а также узнали об этике общения. Во второй части участники попрактиковались в тифлокомментировании произведениях живописи и видео.

– Было много полезной информации об опыте работы с людьми с сенсорными нарушениями здоровья. Примеры, а также практические задания по тифлокомментированию помогли узнать нюансы этой работы. В нашем музее ведется постоянная работа с людьми с нарушением зрения, ежемесячно мы проводим экскурсии и занятия с предоставлением материалов для тактильного осмотра, которые в среднем посещают около 40 человек в месяц, – рассказала Елена Боброва, специалист научно-просветительского отдела Дальневосточного художественного музея.

Организатором выступила Благотворительная некоммерческая организация «Ресурсный центр поддержки людей с мультисенсорными нарушениями и их семей "Ясенева Поляна"».

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