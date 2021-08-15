В Комсомольске-на-Амуре перекроют несколько улиц Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

Город юности начинает подготовку к августовскому паводку. Для перекачки дождевой воды в Амур из закрытых ливневок, в Комсомольске создают три насосные группы. Одна расположится в районе набережной у проспекта Мира, вторая – на пересечении улиц Пионерской и Дзержинского, а третья – у Дома творчества детей и молодежи. От мест установки насосов к Амуру протянут трубопроводы.

Из-за подготовительных работ с понедельника, 16 августа, дорогу перекроют в районе набережной. Автобусы будут разворачиваться рядом с Домом молодежи. Кроме того, движение перекроют по улице Дзержинского, недалеко от Интернационального проспекта у Дома творчества детей и молодежи. Также, автомобили не смогут проехать по улице Пионерской, от Дзержинского в сторону набережной.

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