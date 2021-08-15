На Колыме в пятиэтажке загорелась подсобка
Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области
Вчера вечером, 14 августа, загорелась подсобка пятиэтажки на улице Кольцевой в Магадане. Местные жители увидели дым и сразу же вызвали пожарных. На место прибыло 28 человек личного состава и 9 единиц техники.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Магаданской области, обнаружив, что горит подсобка, пожарные принялись эвакуировать жителей дома. Всего из дома удалось вывести 25 человек. Никому не потребовалась медицинская помощь.
В итоге огонь удалось затушить. Оказалось, что площадь возгорания была небольшой – 5 квадратных метров. От пожара пострадали оконная рама, мебель и старые вещи. В помещении закоптило стены, потолок комнаты и коридор третьего этажа.
Сейчас пожарные выясняют причину, ущерб и виновника пожара.
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