На Колыме в пятиэтажке загорелась подсобка Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Вчера вечером, 14 августа, загорелась подсобка пятиэтажки на улице Кольцевой в Магадане. Местные жители увидели дым и сразу же вызвали пожарных. На место прибыло 28 человек личного состава и 9 единиц техники.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Магаданской области, обнаружив, что горит подсобка, пожарные принялись эвакуировать жителей дома. Всего из дома удалось вывести 25 человек. Никому не потребовалась медицинская помощь.

В итоге огонь удалось затушить. Оказалось, что площадь возгорания была небольшой – 5 квадратных метров. От пожара пострадали оконная рама, мебель и старые вещи. В помещении закоптило стены, потолок комнаты и коридор третьего этажа.

Сейчас пожарные выясняют причину, ущерб и виновника пожара.

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