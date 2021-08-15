Мораторий по системе «ЭРА-ГЛОНАСС» для дальневосточников продлят до 2022 года. Фото: скриншот с видео.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев обратился к вице-премьеру, полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу. Политик попросил поддержать идею продления моратория по системе «ЭРА-ГЛОНАСС» до 2022 года.

- Качественные японские автомобили с пробегом и правым рулем - часто единственный доступный вариант покупки машины для дальневосточников. Поэтому считаю крайне необходимым продлить временный порядок ввоза таких авто в ДФО, - сказал Михаил Дегтярев.

Ранее врио уже обращался с подобным предложением к председателю правительства России Михаилу Мишустину. Одним из аргументов политика стал рост цен, который может спровоцировать установка системы.

- Мы с председателем правительства эту тему предварительно уже обсудили. Он поддерживает продление механизма, - сказал Юрий Трутнев.

Напомним, в декабре 2020 года Михаил Мишустин уже подписывал распоряжение, благодаря которому дальневосточники могли оформлять зарубежные авто без установки модуля «ЭРА-ГЛОНАСС».

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