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Общество16 августа 2021 5:06

Назначен новый зампред по вопросам строительства Хабаровского края

Пост занял Керим Сунгуров
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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Назначен новый зампред по вопросам строительства Хабаровского края

Назначен новый зампред по вопросам строительства Хабаровского края

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае назначен новый зампред по вопросам строительства. Пост занял Керим Сунгуров, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Вместе с Сунгуровым на Северном Кавказе раньше работал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

- Под руководством Керима Сунгурова возведены более 1,5 тысяч жилых домов. Он обладает обширными знаниями и компетенциями в сфере строительства школ, детских садов и других объектов социальной инфраструктуры, - рассказал Дегтярев.

Сунгуров будет курировать вопросы строительства в крае. Сейчас их немало - необходимо завершить уже имеющиеся крупные проекты, на которые выделены средства из федерального бюджета, а также возвести 1 миллион квадратных метров жилья.

Ранее Керим Сунгуров занимал должность директора департамента развития приоритетных территорий ДВ и Арктики в Минвостокразвития. Имеет степень MBA Moscow Business School, ученую степень кандидата юридических наук, звание «Заслуженный Строитель Дагестана».

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