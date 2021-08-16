Назначен новый зампред по вопросам строительства Хабаровского края
Фото: Правительство Хабаровского края
В Хабаровском крае назначен новый зампред по вопросам строительства. Пост занял Керим Сунгуров, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Вместе с Сунгуровым на Северном Кавказе раньше работал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.
- Под руководством Керима Сунгурова возведены более 1,5 тысяч жилых домов. Он обладает обширными знаниями и компетенциями в сфере строительства школ, детских садов и других объектов социальной инфраструктуры, - рассказал Дегтярев.
Сунгуров будет курировать вопросы строительства в крае. Сейчас их немало - необходимо завершить уже имеющиеся крупные проекты, на которые выделены средства из федерального бюджета, а также возвести 1 миллион квадратных метров жилья.
Ранее Керим Сунгуров занимал должность директора департамента развития приоритетных территорий ДВ и Арктики в Минвостокразвития. Имеет степень MBA Moscow Business School, ученую степень кандидата юридических наук, звание «Заслуженный Строитель Дагестана».
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