Из Хабаровска в Анадырь самолет будет летать дважды в неделю Фото: Правительство Хабаровского края

Регулярный рейс «Хабаровск - Анадырь» запустит авиакомпания «Аврора». Самолеты на Чукотку и обратно начнут летать уже 19 августа. Новый рейс появился в рамках единой дальневосточной авиакомпании.

Долететь до Анадыря хабаровчане смогут на воздушном судне Sukhoi Superjet 100 по понедельникам и четвергам. Билет в одну сторону будет стоить немало - 10,5 тысячи рублей. Однако раньше цена была еще выше.

- До запуска проекта дальневосточной авиакомпании на рейсы в Анадырь не выделялись субсидии из федерального бюджета. Сейчас цена стала более комфортной, - объяснили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

Вылетать в Анадырь самолеты будут по понедельникам в 10:20 и по четвергам в 9:30. Прибывать в Анадырь по понедельникам самолет будет в 16:35, а улетать обратно в 17:50. А по четвергам самолет будет в столице Чукотки в 15:45 и обратно улетит в 17:15.

Узнать подробнее о расписании полетов и приобрести авиабилеты можно на сайте «Авроры», а также в агентствах. Справки по телефону 8-800-250-49-88. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.

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