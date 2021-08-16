Автопоезд «Здоровье» уехал в Нанайский район Фото: Правительство Хабаровского края

В Нанайском районе автопоезд объедет 12 населенных пунктов. Первой точкой станет село Маяк. Сейчас в мобильной бригаде работает 13 человек из Троицкой центральной районной больницы и КДЦ «Вивея». Принимать жителей района будут врачи общей практики, акушер-гинеколог, стоматолог, педиатр, офтальмолог, врач УЗИ-диагностики, рентген-лаборант и три медсестры.

- Жители смогут получить консультации узких специалистов, также пройти флюорографию, ЭКГ, лабораторные исследования. Обычно узкие специалисты работают в Центральной районной больнице, поэтому жителям приходится с направлениями на дообследование выезжать в ЦРБ. Прибытие бригады медиков автопоезда позволит получить квалифицированную специализированную медицинскую помощь в месте проживания, - рассказала Светлана Кирдяшова, главный врач Троицкой ЦРБ.

Ранее Нанайский район не попадал под проекты по мобильному обследованию населения. Теперь же автопоезд посетит самые отдаленные поселки района, что позволит поднять качество предоставляемой медпомощи.

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