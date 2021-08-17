Компаниям Хабаровского края помогут в поиске иностранных партнеров Фото: Правительство Хабаровского края

Бизнесмены Хабаровского края получили возможность наладить продажи своей продукции иностранным партнерам. Для предпринимателей в регионе работает Центр поддержки экспорта (ЦПЭ): там в режиме «одного окна» они могут получить полный спектр услуг от проведения первичных консультаций до помощи в оформлении экспортных сделок. При этом не важно, был ли у них ранее опыт торговли с зарубежными странами, сообщили в правительстве Хабаровского края.

– В рамках услуги поиска иностранного партнера мы помогаем найти покупателей на продукцию местных компаний в любой стране мира. Для этого формируется список из контрагентов, заинтересованных в развитии партнерства и готовых начать переговоры. Данный вид поддержки помогает потенциальным экспортерам сделать первые шаги в своей международной деятельности, а действующим экспортерам – развить сеть контрагентов, – подчеркнула руководитель краевого ЦПЭ Анастасия Молокова.

Популярным направлением сейчас является торговля на маркетплейсах Alibaba, eBay, Etsy, Fordaq и других. Бизнесменам помогают создавать аккаунты там совершенно бесплатно, рассказывают, как их правильно вести и дают советы по маркетингу.

КОНКРЕТНО

Подробнее узнать о предоставляемых услугах и получить консультации можно по адресу: г. Хабаровск, ул. Истомина, 51а, офис 705, по телефону: (4212) 77-01-22, (4212) 35-84-45, а также на сайте: khabexport.com.

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