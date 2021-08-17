Паводок в Хабаровском крае: до пика осталось три дня Фото: Правительство Хабаровского края

Всего через три дня наступит пик паводка в Хабаровском крае. ПО оценкам специалистов, вода поднимется до опасного уровня, сообщили в правительстве региона.

– Уровень Амура у Хабаровска на 10:00 вторника составил 587 сантиметров. В течение ближайших трех дней вода поднимется до 650 сантиметров, а это уже отметка, с которой начинаются опасные явления. Уровни неблагоприятных паводковых явлений сейчас достигнуты на всем протяжении реки до Комсомольска-на-Амуре. У села Елабуга в Хабаровском районе критические отметки, – уточнили в комитете правительства края по гражданской защите.

Чтобы минимизировать последствия разгула стихии в столице края, рабочие укрепляют стационарные и временные дамбы, перекрыт вход в амурский затон. Насыпь способна выдержать подъем воды до 7,5 метров. Увеличены также еще несколько дамб. В семи наиболее уязвимых точках расставлены насосы.

Следом подтопления доберутся до Комсомольска-на-Амуре. Там пик паводка ожидается к 24–26 августа.

Для эвакуации людей подготовлены 15 пунктов временного размещения. В регионе продолжается усиленный мониторинг и анализ гидрологической ситуации.

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