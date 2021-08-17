Дезориентированный мужчина с двумя пакетами без вести пропал в Хабаровске

Рост Василия Федорова 170 сантиметров, у него светло-голубые глаза. Фото: добровольческий поисково-спасательный отряд «Лига Спас»

В Хабаровске продолжаются поиски 75-летнего мужчины. Василий Владимирович Федоров ушел 13 августа и исчез при невыясненных обстоятельствах. Пенсионера разыскивают родственники и волонтеры.

Последний раз Василия Федорова видели в районе улицы Шевчука. С тех пор о судьбе мужчины ничего не известно - на связь с близкими он не выходит. Родные опасаются за состояние здоровья пенсионера: он дезориентирован, ему может потребоваться помощь врачей.

Рост Василия Федорова 170 сантиметров, у него светло-голубые глаза. Пенсионер был одет в легкую куртку цвета хаки, черное трико, темно-синие ботинки. С собой у мужчины были два пакета и сумка через плечо. Об этом рассказали в добровольческом поисково-спасательном отряде «Лига Спас».

Волонтеры просят всех, кто обладает информацией о местонахождении Василия Федорова, позвонить по телефонам: +7 914-190-12-17; +7 914-167-37-77; 112.