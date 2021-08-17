Дополнительные авиарейсы из Хабаровска в Николаевск появятся в августовский пик перелетов

Дополнительные рейсы авиакомпания выполнит 21 и 28 августа Фото: Иван ВИСЛОВ

Жители северных районов Хабаровского края пожаловались на нехватку авиарейсов из Хабаровска в Николаевск в августе. Грядет пик отпусков, и люди хотят слетать к родным. Авиакомпания-перевозчик организует два новых рейса.

- Традиционно пик перелетов приходится на август-сентябрь. Дополнительные рейсы авиакомпания выполнит 21 и 28 августа. Они позволят перевезти граждан, которые не успели купить билеты на ежедневные регулярные рейсы. Также сейчас прорабатывается возможность организации дополнительных рейсов в сентябре, если сохранится повышенный спрос, - сообщили в региональном минтрансе.

Дополнительные августовские рейсы полетят из Хабаровска в 7:35 часов. В Николаевске самолеты приземлятся в 9:10 часов. Обратно борт полетит в 10:10, а прибудет в 11:45 часов. Авиабилет обойдется в 9350 рублей в одну сторону. Если у пассажира есть прописка в северных районах края, то он может воспользоваться субсидией. Тогда за билет придется выложить 4500 рублей.

Узнать подробнее о расписании полетов и приобрести авиабилеты можно на сайте «Авроры», а также в агентствах. Справки по телефону 8 800-250-49-88. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.