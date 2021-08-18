Как в Москве: в Комсомольске внедряют карты «Тройка» Фото: Андрей АБРАМОВ

Жители Комсомольска-на-Амуре смогут оплачивать проезд в общественном транспорте картами «Тройка». Такие же используются в Москве. В городе пройдет акция по их бесплатной раздаче. Для того чтобы получить карту, потребуется сразу же пополнить ее баланс.

Плюсом проезда по карте станет не только постепенный уход от мелочи в карманах, но и экономия: стоимость поездки по транспортной карте составит 30 рублей. В то время как наличными придется отдать 35 рублей.

Оплачивать проезд «Тройкой» можно на маршрутах №№ 5, 11, 22, 23, 30, 31 и 34.

КОНКРЕТНО

Акция будет проводиться с 12:00 до 16:00 21 августа в торговом центре «Выбор» по улице Кирова, 56 и 22 августа в торговом центре «Самбери» по улице Дикопольцева, 29/6.

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