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Общество18 августа 2021 10:00

Хабаровский край готов стать первым регионом проекта «Дальневосточный квартал»

Недорогое жилье построят для дальневосточников
Илья ФЕДУЛОВ
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Хабаровский край готов стать первым регионом проекта «Дальневосточный квартал»

Хабаровский край готов стать первым регионом проекта «Дальневосточный квартал»

Фото: Правительство Хабаровского края

На совете при участии полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева во Владивостоке вновь обсудили возможность создания доступного жилья для дальневосточников. Пилотным регионом «Дальневосточного квартала» может стать Хабаровский край. Об этом неоднократно заявлял врио губернатора региона Михаил Дегтярев.

- Это инициатива Минвостокразвития. Главная задача проекта в снижении цены на квадратный метр жилья. Мы уже представили на проект «Дальневосточный квартал» несколько территорий. Одна из основных - аэродром ДОСААФ в Хабаровске. На территории в 70 гектаров можно возвести около 500 тысяч квадратных метров, - рассказал в своем телеграм-канале Михаил Дегтярев.

Правительство края уже озаботилось и вопросом переноса учебной базы ДОСААФ. Она может сместиться в пригород Хабаровска - ближе к аэродрому Калинка.

- Все должно быть рационально. Времена, когда в центре города располагаются учебные аэродромы, прошли. Хабаровск растет, - добавил Михаил Дегтярев.

Напомним, что в рамках проекта «Дальневосточный квартал» Минвостокразвития объявляет конкурс на поиск самой низкой цены за квадрат. Государство в свою очередь поддержит застройщика в создании инфраструктуры - тепло, дороги, электричество, газ.

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