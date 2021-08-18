Больше нет доверия: главу Бикина сняли с должности местные депутаты Фото: Правительство Хабаровского края

Совет депутатов городского поселения Бикин отстранил от должности главы Марину Мануйлову. Свое решение депутаты объяснили утратой доверия. Еще в начале 2021 года совет оценил работу бывшей главы неудовлетворительно.

С таким решением Марина Мануйлова не согласилась и намерена обжаловать его. В официальном аккаунте городского поселения экс-глава опубликовала особое мнение по ситуации.

- Считаю, что кампания, развернутая против меня, организована заинтересованной группой лиц, а выбранный механизм удаления в отставку пытаются использовать для сведения счетов с независимым и самостоятельным главой муниципального образования. Доказательств незаконной деятельности или бездействия не установлено, в отношении меня нет компрометирующих материалов, нет решений или постановлений судов о привлечении к ответственности, - заявила Марина Мануйлова.

Также она отметила, что под ее руководством администрация Бикина неоднократно получала различные награды.

- Считаю, что установленных законом оснований для принятия решения о моем удалении в отставку не имеется, в том числе из-за того, что мною якобы были допущены нарушения законодательства о противодействии коррупции, - добавила экс-чиновница.

Свое мнение Марина Мануйлова подкрепила статьями в законодательстве и примерами из реальной жизни.

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