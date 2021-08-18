Погода в Хабаровске 19 августа 2021: до +30 градусов Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровске 19 августа продолжит светить жаркое летнее солнце. Днем будет до +30 градусов. Ночью до +18 градусов. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный, южный будет дуть со скоростью 2-9 метров в секунду.

Жаркая и сухая погода будет на юге региона. Днем от +26 до +31 градуса. Ночью от +12 до +17. Порывы южного ветра будут достигать девяти метров в секунду.

В центральных районах обойдется без осадков. В светлое время суток воздух прогреется от +22 до +31 градусов. После заката ожидается от +8 до +18 градусов. Ветер южный будет дуть со скоростью 2-9 метров в секунду.

На севере края небольшой дождь пройдет только в Охотском районе. На остальной территории - без осадков. Днем от +13 до +31 градуса. Ночью от +9 до +18. Ветер южный будет дуть со скоростью от 2 до 13 метров в секунду.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.