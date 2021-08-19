Неопытный водитель сбил пешехода в Хабаровске
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
В Хабаровске прошлой ночью 20-летний парень, который недавно получил водительские права, сбил пешехода. Мужчина получил серьезные травмы и был доставлен в больницу, сообщили в ГИБДД города.
ДТП произошло около половины второго ночи на улице Пушкина неподалеку от дома №15.
- Мужчина за рулем Kia Bongo-3 допустил наезд на пешехода мужчину, переходившего дорогу в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода, - уточнили в пресс-службе дорожного ведомства.
В итоге 32-летний пострадавший с множественными травмами был доставлен в больницу. Ему предстоит пройти курс лечения.
Сотрудники спецслужб разбираются в произошедшем. Водителю авто грозит ответственность. В том числе, лишение прав.
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