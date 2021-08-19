Пожар в общежитии Комсомольска-на-Амуре: погиб один человек
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
В Комсомольске-на-Амуре произошел пожар в общежитии. Утром 19 августа там загорелась одна из комнат. Спасатели, прибывшие на место, нашли мертвым ее владельца, сообщили в ведомстве.
- Прибывшие незамедлительно пожарные расчеты обнаружили черный густой дым, идущий из окна комнаты пятого этажа. Жильцы дома самостоятельно покинули свои квартиры, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Огонь удалось потушить за несколько минут. Когда пожарные вошли в комнату, они обнаружили там тело ее владельца. Мужчина был мертв.
После этого на место происшествия приехали представители следственного комитета. Они также будут участвовать в выяснении причин произошедшего.
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