Перелеты по Дальнему Востоку для хабаровчан станут доступнее Фото: Правительство Хабаровского края

К 2025 году путешествия по Дальнему Востоку должны перестать быть предметом роскоши. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев рассказал о планах по развитию туризма, сообщили в правительстве Хабаровского края.

- Мы хотим сделать Дальний Восток доступным для путешествий людей между территориями ДФО, для приезда жителей России из центральных регионов и наоборот. Также планируем практически полную реновацию флота единой дальневосточной авиакомпании, - рассказал Юрий Трутнев.

Сейчас стоимость полета из Калининграда в Хабаровск начинается от 34 тысяч рублей (в эконом-классе). Аналогичный ценник установлен и на путешествия из Москвы. Таким образом, только перелет туда-обратно способен сильно ударить по кошельку большинства.

Что касается путешествий внутри ДФО, то уже открыты социально значимые маршруты, благодаря которым авиасообщением будут обеспечены многие населенные пункты Дальнего Востока. Для этого правительство региона приобрело 5% акций «Авроры».

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