Школьные линейки в Хабаровском крае пройдут в очном формате Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Один из самых главных вопросов у родителей школьников - как будут организованы линейки 1 сентября. Особенно он волнует мам и пап тех ребятишек, которые пойдут в первый класс. В правительстве Хабаровского края сообщили: в предстоящем учебном году празднику быть. Родственники смогут прийти и поддержать своих первоклашек на празднике.

Уточняется, что у каждого класса линейка будет проходить отдельно, чтобы минимизировать контакты между людьми. В то же время в региональном минобре предупреждают: решение может быть изменено, исходя из актуальной ситуации с коронавирусом.

Специалисты не исключают ужесточения антиковидных мер, так как болезнь может активизироваться в межсезонье.

Всего в 2021 году в школы Хабаровского края придут 152 тысячи детей. Из них 17 тысяч - первоклашки.

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