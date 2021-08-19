«Мы тут с мамой...»: специалист службы 112 рассказала о спасении семьи в Хабаровском крае Фото: Архив "КП"

В Хабаровском крае специалист службы 112 помогла спасти семью. Женщина поняла, что люди в беде, когда детский голос в трубке внезапно замолчал.

Все произошло 13 августа. Специалист центра обработки вызовов службы 112 Екатерина Рябушкина занималась своей привычной работой - отвечала на звонки хабаровчан: консультировала по вопросам паводка, действиям в жару, распространению коронавируса… Но вскоре раздался звонок, который отличался от других.

- Мы тут с мамой… - и дальше тишина. Вызов прервался, и детский голос в трубке замолчал.

Екатерина поняла: люди в беде, и надо постараться им помочь.

- Я сразу же перезвонила по определившемуся номеру. На вызов ответила женщина, которая сообщила, что она с ребенком и еще тремя взрослыми находится на катере, у них заглох мотор, и лодку сильным течением уносит вниз по реке. Мы отреагировали на сигнал незамедлительно, направили к ним спасателей. Пока они добирались, мы вели переговоры с людьми, выясняли детали, оказывали психологическую поддержку. История закончилась благополучно, хотя нередко бывает и по-другому, - рассказала специалист центра обработки вызовов Екатерина Рябушкина.

В правительстве Хабаровского края отмечают: сейчас для специалистов службы наступила особенно жаркая пора. Паводок и коронавирус сделали свое дело: количество звонков резко возросло. Только за полгода специалисты обработали 900 тысяч обращений.

- Звонки по номеру 112 принимаются во всех без исключения муниципальных образованиях края. В главном колл-центре обработки вызовов в Хабаровске и по всему региону сегодня в службе работают около 300 специалистов. Работа ведется круглосуточно, обращения принимают, обрабатывают и передают их по направлениям в одну или, при необходимости, сразу в несколько оперативных служб. Именно операторы решают, как можно наиболее эффективно помочь человеку, - рассказали в комитете правительства края по гражданской защите.

В ближайших планах у службы 112 - ввести видеозвонки. Эта функция должна помочь операторам, ведь они смогут самостоятельно оценивать происходящие с людьми ситуации.

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