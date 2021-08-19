В Хабаровском крае отметят День государственного флага Фото: Правительство Хабаровского края

22 августа в Хабаровском крае и по всей России жители отпразднуют День государственного флага. В дальневосточном регионе гостей события ждут патриотические акции, концерты и флешмобы, сообщили в правительстве Хабаровского края.

- День российского флага, несомненно, очень важное событие с точки зрения патриотического воспитания и формирования гражданственности у современной молодежи. Это хороший повод больше узнать о символах страны и ее истории. И в тех мероприятиях, которые ежегодно проводятся в крае 22 августа, юные жители региона всегда активно участвуют. Этот год не станет исключением, многие акции будут особенно интересны молодежи, - считают в главном управлении внутренней политики правительства края.

Так, например, в хабаровском «Совкино» с 11:00 до 14:00 пройдет показ фильма «На острие» и состоится выставка в госархиве, посвященная российском флагу. А молодежная группа военно-патриотического объединения «Поставец» в 18:00 на Комсомольской площади развернет флаг России.

В остальных городах и поселках также пройдут выставки, викторины, информационные часы и акции.

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