Что произошло с маршрутом №47 в Хабаровске? Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

Автобус 47 маршрута в Хабаровске всегда был настоящим спасением для части горожан. На нем можно было доехать через полгорода без пересадок: из Северного округа до МТЦ «Выборгский». Но недавно встретить его на дорогах стало почти нереально. «Комсомолка» разобралась, что произошло с маршрутом №47.

Как выяснилось, сбои в движении маршрута были вызваны тем, что у прошлого перевозчика закончился срок действия свидетельства. Он решил не заниматься вопросами документации и покинул рынок.

Но 17 августа появился новый, временный перевозчик. Он обещает экспресс-доставку из пункта А в пункт В и приемлемый интервал между автобусами - 10 минут.

- Важно понимать, что понятие «экспресс» означает, что мы будем двигаться быстрее других автобусов. Это не говорит о нарушении правил ПДД. Просто автобус не будет задерживаться на остановках: забрал пассажиров и поехал дальше. По нашим подсчетам, так удастся сэкономить 30 минут, - рассказал представитель перевозчика.

Как долго будет существовать такой вариант работы маршрута, пока неизвестно.

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