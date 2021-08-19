Россельхозбанк: при выборе банковской карты россияне все еще отдают предпочтение безопасности перед экологичностью

В настоящее время пластиковая карта является приоритетным способом оплаты у 7 из 10 участников опроса.

Несмотря на уверенность в экологичности цифровых носителей, убежденность в безопасности пластиковых карт пока остается ключевым критерием выбора платежного инструмента. Каждый третий участник проведенного Россельхозбанком опроса отметил, что он не готов полностью отказаться от пластиковой карты, поскольку считает ее более надежной по сравнению с цифровым аналогом.

Цифровой картой в настоящее время обладают лишь 11% респондентов. Еще 12% опрошенных согласны перейти на цифровые банковские карты, так как она, по их мнению, более удобная и экологичная. При этом для каждого третьего респондента (33%) не имеет значения, каким видом банковской карты пользоваться.

В настоящее время пластиковая карта является приоритетным способом оплаты у 7 из 10 участников опроса. Самая большая доля пользователей пластиковой картой отмечается среди людей поколения Х (в возрасте 35-50 лет) – 79%.

Вторым самым популярным способом оплаты товаров и услуг (13% респондентов) являются наличные средства. Чаще всего таким способом оплаты пользуются женщины (74%) и люди старшего поколения (51-65 лет) (40%).

- Убежденность в более высокой степени защиты денежных средств и платежей пока остается основным фактором, который побуждает россиян делать выбор в пользу пластиковых карт. При этом на практике использование цифровых аналогов может оказаться даже более безопасным, так как исключает риск физической утраты карты и раскрытия нанесенной на ней информации. По нашим прогнозам, по мере роста осведомленности россиян о безопасности цифровых карт и платежей, а также внимания к вопросам экологии и ответственного потребления количество пользователей цифровых карт и частота их использования будут расти, - отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк.

Дистанционные каналы

Несмотря на широкую цифровизацию всех процессов, получение услуг непосредственно в отделениях банка, как показали результаты опроса РСХБ, по-прежнему сохраняет свою востребованность. При этом для 6 из 10 респондентов посещение офиса банка чаще всего связано с необходимостью решения вопросов, которые касаются более крупных сумм – оформление вкладов или кредитов.

В то же время для решения более простых каждодневных задач, таких как оплата покупок, перевод денежных средств и тд., почти каждый второй россиянин предпочитает пользоваться дистанционными каналами.

При этом люди в возрасте до 50 лет чаще всего пользуются Интернет-банком и мобильным приложением для перевода денежных средств, а россияне после 50 лет предпочитают дистанционные каналы для оплаты налогов, мобильной связи, коммунальных платежей и т.п.