К строительству ТЭЦ-4 за 50 миллиардов рублей готовятся в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

Расположится новая теплоэлектростанция на территории ТЭЦ-1. Строители готовят площадку для строительства, сносят некоторые постройки. Сейчас проект новой ТЭЦ уже готов и проходит ценовую экспертизу.

- На строительство ТЭЦ-4 уйдет около 50 миллиардов рублей. Если старая работала на угле, то новая будет использовать природный газ. По проекту мощность парогазовой установки составит 328 мегаватт, а тепловой - 1374 гигакалории в час. Этот объем закроет текущие потребности и поможет создать резерв тепловой мощности. Плюс ко всему - благодаря отсутствию выбросов из-за сжигания угля улучшится экологическая обстановка. Также после запуска новой ТЭЦ мы сможем рекультивировать золоотвал, - рассказал Алексей Морозов, исполняющий обязанности председателя комитета правительства края по развитию ТЭК.

Строительством новой теплоэлектростанции займется ПАО «Русгидро». Ранее компания запустила новую ТЭЦ в Советской Гавани. Завершить все работы планируют к 2025 году.

ТЭЦ-1, возведенная в 1954 году, обеспечивает электроэнергией и теплом жителей Индустриального и частично Центрального районов Хабаровска. Ее максимальная годовая нагрузка - 317 мегаватт, а тепловая нагрузка в часы максимума - 855 гигакалорий в час. Котлы изношены на 88%, а турбины - на 99%. Из девяти турбоагрегатов два выведены из строя. К году окончания строительства ТЭЦ-4 на ТЭЦ-1 свой ресурс выработают еще четыре турбины.

Строительство новой ТЭЦ для Хабаровска - стратегический инвестиционный проект. Он находится на особом контроле в правительстве региона.

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