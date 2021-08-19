Погода в Хабаровске 20 августа 2021: днем до +30 Фото: Алена МАРТЫНОВА

Жаркая погода продолжает радовать хабаровчан. 20 августа днем снова будет до +30 тепла. Ночью до +18 градусов. Осадков не ожидается. Ветер южный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

В южных районах края также без осадков. Днем от +27 до +32 градуса. Ночью от +12 до +17. Порывы юго-западного ветра будут достигать десяти метров в секунду.

В центральных районах осадков не ожидается. В светлое время суток воздух прогреется от +26 до +31 градуса. После заката ожидается от +10 до +17 градусов. Ветер южный и юго-восточный будет дуть со скоростью 3-11 метров в секунду.

На севере края небольшой дождь пройдет в Аяно-Майском районе. На остальной территории - без осадков. Днем от +15 до +32 градусов. Ночью от +7 до +17. Ветер южный будет дуть со скоростью от 4 до 10 метров в секунду.

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