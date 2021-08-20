667 человек скончались от коронавируса в Хабаровском крае
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
314 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки выявлено в Хабаровском крае. Один человек скончался. Зафиксировано резкое увеличение числа заболевших в районах края, сообщили в минздраве региона.
В Хабаровске 63 новых заболевших, в Амурском районе - 48, в Лазо - 44, в Комсомольске - 37, в Верхнебуреинском районе - 19, в Комсомольском и Ульчском - 16, в Вяземском- 15, в Совгаванском - 12. Девять заболевших в Бикинском районе и имени Полины Осипенко, восемь - в Нанайском, семь - в Николаевском, пять - в Ванинском, по два новых заразившихся в Хабаровском, Солнечном и Тугуро-Чумиканском районах.
- Выздоровели 323 человека, 21 пациент находится в тяжелом состоянии, 16 подключены к аппаратам ИВЛ. Сейчас в регионе развернуто 1809 коек для ковид-больных. Из них свободны 453, - уточнили в пресс-службе ведомства.
КОНКРЕТНО
В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 296 227 человек. Из них 244 229 получили оба компонента вакцины.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 71 454 случая коронавируса:
65 230 человек выздоровели;
5584 находятся на лечении (1356 в стационаре, амбулаторно 4228);
Умерло 667 человек.
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