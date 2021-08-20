По три тысячи человек ежедневно вакцинируется в Хабаровском крае

По 3000 человек ежедневно вакцинируется в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровском крае продолжается активная вакцинация населения от коронавируса. В основном в регионе доступны две вакцины - «Спутник V» и «Спутник Лайт». Как сообщает региональный минздрав, в случаях если на одном предприятии больше 20 человек готово сделать прививку, то руководство может обратиться в поликлинику, из которой приедет мобильная бригада.

- Накануне 50 сотрудников компании «Уралуголь» привились вакциной «Спутник Лайт». Они активно обращались в медпункт и ждали именно эту вакцину. Всего наша компания насчитывает более двух тысяч сотрудников, и уже около половины успели вакцинироваться. Мы осознаем важность создания коллективного иммунитета, особенно на таких крупных предприятиях, - рассказала Ольга Горбунова, санитарный фельдшер здравпункта АО «Ургалуголь».

Кроме того, в грядущие выходные в некоторых районах откроются дополнительные мобильные пункты. А в Амурском районе каждую субботу с 10:00 до 13:00 будет проходить акция «Вакцинация выходного дня». Всего с начала вакцинации прививку сделали 296 227 человек. Полный курс вакцинации прошли 244 229 человек.

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