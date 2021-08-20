На ремонт крыш в школах Хабаровского края потратят 120 миллионов рублей Фото: Правительство Хабаровского края

В некоторых районах региона работы по ремонту крыш начались еще весной. Так, в Нижнехалбинской школе Комсомольского района капитальный ремонт, начавшийся в марте, завершат уже к 25 августа. Там уже шифер заменили металлочерепицей.

В школе №1 села Троицкое Нанайского района также идут работы по демонтажу старого шифера и замене испорченных элементов крыши. Подрядчик ждет кровельное покрытие. Кроме того, в Нанайском районе в следующем году отремонтируют кровли школы села Лидога и начальной школы №3 села Троицкое.

- Образовательные учреждения поддерживают двумя способами. Из краевого бюджета субсидии поступают по итогам конкурсного отбора. При таком способе предполагается софинансирование из местного бюджета в размере 30%. А второй способ представляет собой финансовую помощь из краевого бюджета в случаях острой потребности, - рассказала Юлия Зотова, заместитель министра министерства образования и науки края.

Кроме того, в этом году поддержку получили Хабаровский колледж водного транспорта и промышленности, Хабаровский промышленно-экономический техникум, Хабаровский дорожно-строительный техникум, школа-интернат №9 и детский дом №10. На это ушло 36,6 миллиона рублей.

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