В «Россельхозбанке» каждая пятая сделка с недвижимостью совершается через экосистему «Свое Жилье»

Россельхозбанке каждая пятая сделка с недвижимостью совершается через экосистему Свое Жилье. Фото: АО «Россельхозбанк».

Общая сумма сделок составила более 10 миллиардов рублей. За год существования экосистемы более 350 тысяч клиентов получили консультацию по ипотечным программам РСХБ и сопровождению ипотечного кредита через онлайн-сервисы с помощью платформы.

Самыми востребованными сервисами стали сервисы оформления заявки на ипотеку онлайн, витрина объектов сельской местности, ипотечный калькулятор.

- Пилотную версию экосистемы «Свое Жилье» мы разработали и запустили год назад - в конце июля 2020 года. Сейчас на ней зарегистрировались более двух миллионов уникальных пользователей, а количество посетителей превысило 4,5 миллиона человек. В течение года было разработано и запущено 45 сервисов и услуг. Самым популярным сервисом экосистемы стал сервис оформления заявки на ипотеку онлайн. При этом чаще всего клиенты оформляли заявки по программе сельской ипотеки. В рамках платформы мы запустили ряд сервисов по этой программе, которые значительно упростили подбор подходящего объекта недвижимости. Среди них витрина объектов сельской местности, которая стала вторым по востребованности сервисом, функции определения территории, подходящей под программу, поиск подрядчика для индивидуального жилищного строительства, - рассказала Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий РСХБ.

Подать заявку на оформление ипотеки может не только клиент, но и аккредитованный застройщик или агентство недвижимости через личный кабинет партнера на платформе «Свое Жилье». Это ускоряет процесс оформления ипотеки за счет сокращения количества посещений офисов банка до одного визита - только для подписания кредитного договора. Теперь партнер банка - застройщик или агент - может контролировать статус заявки. Летом 2021 года на платформе «Свое Жилье» также была введена в эксплуатацию упрощенная процедура аккредитации агентств недвижимости и застройщиков. На текущий момент банком аккредитовано более 2500 партнеров.

В ближайшей перспективе в рамках экосистемы «Свое Жилье» планируется запуск процессов онлайн-сопровождения ранее оформленного ипотечного кредита, в том числе оформление и пролонгация онлайн ипотечного полиса страхования, а также возможность электронной регистрации права собственности. Эти функции будут доступны клиентам в режиме онлайн в мобильном приложении банка.

На платформе «Свое Жилье» доступно для выбора более двух тысяч жилых комплексов на первичном рынке и более 1,5 миллиона квартир на вторичном рынке - за счет интеграции с сервисом по поиску недвижимости «Циан». Пользователи экосистемы «Свое Жилье» могут выбрать недвижимость среди двух миллионов вариантов. На платформе представлена вся продуктовая линейка РСХБ по ипотеке на территории всей страны.

Кроме того, в апреле текущего года банк запустил новую цифровую платформу «Свое Село» для удовлетворения потребностей клиентов в приобретении и обустройстве объектов в сельской местности, которая позволяет клиентам получить онлайн практически весь комплекс услуг, необходимых для комфортной жизни.

Самыми популярными сервисами экосистемы «Свое Село» является витрина объектов сельской местности, которая насчитывает более 1,5 миллиона частных домов, земельных участков для индивидуального строительства, калькулятор индивидуального строительства и каталог типовых проектов домов. Несмотря на молодой возраст, экосистема «Свое Село» стремительно набирает популярность.

Уже сейчас на платформе «Свое Село» для партнеров появилась возможность размещения информации о товарах и услугах, а для клиентов это возможность выбрать услугу на витрине партнерских сервисов.

АО «Россельхозбанк» - основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.