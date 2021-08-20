Конец игры: создателей и работников подпольного казино осудят в Хабаровске Фото: Юрий СОКОЛОВ

Второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и ЕАО завершил расследование уголовных дел по факту создания в Хабаровске казино. Двух организаторов и восемь участников преступной группы обвиняют в совершении преступления по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». По части третьей статьи 171.2 УК РФ участники могут лишиться свободы на шесть лет.

- По версии следствия, в мае 2020 года трое хабаровчан решили заняться деятельностью по проведению азартных игр с использованием игровых автоматов. Мужчины приобрели 84 игровых автомата, нашли два помещения на улицах Юности и Малиновского в Хабаровске и привлекли к работе в ОПГ восемь человек, - сообщили в пресс-службе следственного управления следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Дабы не быть пойманными, в свое казино мужчины пускали далеко не всех, а все переговоры проводили в условиях конспирации. Тех хабаровчан, которых все же допускали к «одноруким бандитам», на входе встречали администраторы, брали плату и провожали прямо к автоматам. Пресечь противозаконное развлечение удалось сотрудникам УЭБ и ПК УМВД России по Хабаровскому краю в феврале 2021 года.

Сейчас суд уже рассматривает дело одного из организаторов подпольного казино. А уголовные дела еще на двух организаторов и восьмерых участников готовят для передачи в суд.

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