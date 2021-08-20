Ремонт дорог за федеральные деньги завершат раньше срока в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В 2021 году на ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» было выделено 1,4 миллиарда рублей. По плану в регионах должны отремонтировать более 59 километров дорожного полотна. Из 83 объектов работы завершены на 34, еще 28 улиц ремонтируют прямо сейчас, а к остальным объектам приступят в ближайшее время.

- В 2021 году все работы проходят с опережением графика и на очень высоком уровне. Радует, что темпы, которые мы обсуждали в начале года, поддерживаются. Выполнение планов даст нам возможность сохранить финансирование и на следующий год, тем самым мы сможем привести в порядок практически все дороги. До 1 сентября, по поручению Михаила Дегтярева, работы должны быть завершены у социально значимых объектов - школ и больниц. Судя по всему, проблем не возникнет, - сказал Роман Мирошин, министр транспорта и дорожного хозяйства края.

Например, на улицах Истомина и Немировича-Данченко дорожное полотно уже обновили. Кроме того, там установили новые светофоры, знаки повышенной яркости, нанесена износостойкая разметка с применением жидкого пластика. По мнению министра, с 2022 года такую разметку необходимо нанести на всех объектах безопасности - пешеходных переходах и перекрестках. Проверил министр и ремонт участка на улице Авроры. Никаких нарушений не выявлено.

- С опережением работы идут не только в краевой столице, но и по всему региону. Процентов на 30, думаю, мы идем быстрее плана. Многие дороги сдают раньше срока. Остальные - не отстают от графика, - констатировал Роман Мирошин.

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